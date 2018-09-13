В Бурятии мужчина пытался поджечь школу, где в январе напали на учеников
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.
«Утром 13 сентября в полицию Октябрьского района поступила информация о возгорании окна снаружи здания школы №5 в п. Сосновый Бор», — сообщили в полиции.
Как установили правоохранители, к окну школы подходил неизвестный злоумышленник.
В результате был задержан подозреваемый — 32-летний временно неработающий, ранее неоднократно судимый житель Заиграевского района. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
19 января в Бурятии в посёлке Сосновый Бор произошло нападение на школьников, в результате произошедшего пострадали семь человек.