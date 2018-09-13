В Бурятии мужчина пытался поджечь школу, где в январе напали на учеников

В Бурятии полицейские задержали мужчину, который пытался поджечь окно школы в посёлке Сосновый Бор в Улан-Удэ, где в январе произошло нападение на учеников.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

«Утром 13 сентября в полицию Октябрьского района поступила информация о возгорании окна снаружи здания школы №5 в п. Сосновый Бор», — сообщили в полиции.

Как установили правоохранители, к окну школы подходил неизвестный злоумышленник.

В результате был задержан подозреваемый — 32-летний временно неработающий, ранее неоднократно судимый житель Заиграевского района. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

19 января в Бурятии в посёлке Сосновый Бор произошло нападение на школьников, в результате произошедшего пострадали семь человек.