В Бурятии мужчина пытался поджечь школу, где в январе напали на учеников

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В Бурятии полицейские задержали мужчину, который пытался поджечь окно школы в посёлке Сосновый Бор в Улан-Удэ, где в январе произошло нападение на учеников.
В Бурятии мужчина пытался поджечь школу, где в январе напали на учеников
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

«Утром 13 сентября в полицию Октябрьского района поступила информация о возгорании окна снаружи здания школы №5 в п. Сосновый Бор», — сообщили в полиции. 

Как установили правоохранители, к окну школы подходил неизвестный злоумышленник.

В результате был задержан подозреваемый — 32-летний временно неработающий, ранее неоднократно судимый житель Заиграевского района. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

19 января в Бурятии в посёлке Сосновый Бор произошло нападение на школьников, в результате произошедшего пострадали семь человек.

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