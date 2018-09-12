В Калининграде вынесли приговор по делу о краже янтаря стоимостью более 1 млн рублей
- РИА Новости
Преступление было совершено в январе 2018 года. В общей сложности обвиняемый похитил янтарные изделия и необработанный янтарь на сумму более 1 млн рублей.
Его задержали при попытке скрыться с места, передаёт kp.ru.
Установлено, что мужчина уже имел судимость за аналогичное преступление, а также за участие в обороте наркотических препаратов.
Он приговорён к трём годам в исправительной колонии особого режима.
Ранее сообщалось, что в Калининградской области пресекли незаконную добычу янтаря-сырца.