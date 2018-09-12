В Калининграде вынесли приговор по делу о краже янтаря стоимостью более 1 млн рублей

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Ленинградский районный суд Калининграда вынес приговор в отношении мужчины, который проник в чужую квартиру и украл янтарь на сумму более 1 млн рублей. Об этом сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу суда.
В Калининграде вынесли приговор по делу о краже янтаря стоимостью более 1 млн рублей
  • РИА Новости

Преступление было совершено в январе 2018 года. В общей сложности обвиняемый похитил янтарные изделия и необработанный янтарь на сумму более 1 млн рублей.

Его задержали при попытке скрыться с места, передаёт kp.ru.

Установлено, что мужчина уже имел судимость за аналогичное преступление, а также за участие в обороте наркотических препаратов.

Он приговорён к трём годам в исправительной колонии особого режима.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области пресекли незаконную добычу янтаря-сырца.

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