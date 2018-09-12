СК проводит проверку по факту падения легкомоторного самолёта в Ульяновской области
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«Предварительно установлено, что в 12:20 (11:20 мск) 12.09.2018 вблизи посёлка Тагай Майнского района Ульяновской области упал легкомоторный самолёт, выполнявший сельскохозяйственные работы», — сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что на борту находился только пилот.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Проводится комплекс мероприятий для определения всех обстоятельств инцидента.
Ранее СК начал проверку по факту жёсткой посадки самолёта в Подмосковье.