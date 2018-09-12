СК проводит проверку по факту падения легкомоторного самолёта в Ульяновской области

Приволжское следственное управление на транспорте СК России выясняет обстоятельства падения легкомоторного самолёта в Ульяновской области, в результате которого погиб пилот.

«Предварительно установлено, что в 12:20 (11:20 мск) 12.09.2018 вблизи посёлка Тагай Майнского района Ульяновской области упал легкомоторный самолёт, выполнявший сельскохозяйственные работы», — сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что на борту находился только пилот.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Проводится комплекс мероприятий для определения всех обстоятельств инцидента.

Ранее СК начал проверку по факту жёсткой посадки самолёта в Подмосковье.