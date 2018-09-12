Mercedes-Benz представил новый кроссовер GLE

Компания Mercedes-Benz представила новое поколение кроссовера GLE, сообщает «Российская газета».

Как отмечается, SUV построен на платформе MHA (Modular High Architecture). Это же шасси использует новый E-Class.

Кроссовер имеет новую оптику, большие колесные диски, а также видоизменённые бамперы и другую решётку радиатора.

Салон нового GLE оснащён двумя 12,3-дюймовыми дисплеями, один из которых является цифровым щитком приборов, а второй отвечает за мультимедийную систему MBUX.

Подчёркивается, что новый автомобиль получит широкую гамму моторов, однако пока подтверждена лишь трёхлитровая версия с турбонаддувом мощностью 367 лошадиных сил.

Двигатель работает в паре с 48-вольтовой бортовой сетью и стартер-генератором, обеспечивающим дополнительные 22 силы.

Как указывает издание, в России GLE занимает второе место по популярности среди автомобилей марки и уступает только модели GLC.

Ранее, как передавал Newinform, самыми популярными в России автомобилями премиум-класса за август стали машины компании Mercedes-Benz.