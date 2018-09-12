Названа причина пожара на НПО «Карбохим» в Дзержинске

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По предварительным данным, причиной пожара на НПО «Карбохим» в Дзержинске Нижегородской области стал разлив растворителя. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального ГУ МЧС.
Названа причина пожара на НПО «Карбохим» в Дзержинске
  • РИА Новости

«По предварительной информации, на территории предприятия произошёл разлив растворителя на площади 300 квадратных метров с последующим возгоранием», — отмечается на сайте.

В МЧС добавили, что в 11:39 мск пожар локализован.

В результате пожара один человек погиб, ещё один пострадал.

В июле в одном из цехов Иркутского авиационного завода также произошёл пожар. Площадь возгорания, по предварительным оценкам, составила 800 квадратных метров.

Следственное управление СК России по Иркутской области начало доследственную проверку по факту пожара на заводе.

В конце августа возгорание произошло на оборонном заводе имени Я.М. Свердлова в Нижегородской области.

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