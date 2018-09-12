Верховный суд России признал законным приговор Сущенко

Короткая ссылка
Верховный суд России признал законным приговор гражданину Украины Роману Сущенко, который был осуждён на 12 лет колонии за шпионаж.
Верховный суд России признал законным приговор Сущенко
  • РИА Новости

«Приговор суда первой инстанции признать законным и обоснованным», — приводит ТАСС слова судьи.

Ранее сообщалось, что жалоба на приговор Сущенко будет рассмотрена 12 сентября.

4 июня Мосгорсуд приговорил Сущенко к 12 годам колонии. 

Сущенко был задержан в Москве осенью 2016 года. По данным ФСБ, он, будучи сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины, собирал секретную информацию о деятельности ВС России и Росгвардии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить