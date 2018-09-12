Верховный суд России признал законным приговор Сущенко
- РИА Новости
«Приговор суда первой инстанции признать законным и обоснованным», — приводит ТАСС слова судьи.
Ранее сообщалось, что жалоба на приговор Сущенко будет рассмотрена 12 сентября.
4 июня Мосгорсуд приговорил Сущенко к 12 годам колонии.
Сущенко был задержан в Москве осенью 2016 года. По данным ФСБ, он, будучи сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины, собирал секретную информацию о деятельности ВС России и Росгвардии.