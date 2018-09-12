Верховный суд России признал законным приговор Сущенко

Верховный суд России признал законным приговор гражданину Украины Роману Сущенко, который был осуждён на 12 лет колонии за шпионаж.

РИА Новости

«Приговор суда первой инстанции признать законным и обоснованным», — приводит ТАСС слова судьи. Ранее сообщалось, что жалоба на приговор Сущенко будет рассмотрена 12 сентября. 4 июня Мосгорсуд приговорил Сущенко к 12 годам колонии. Сущенко был задержан в Москве осенью 2016 года. По данным ФСБ, он, будучи сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины, собирал секретную информацию о деятельности ВС России и Росгвардии.