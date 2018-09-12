«Калашников» создал способный садиться на воду беспилотник

Концерн «Калашников» создал беспилотное воздушное судно (БВС) ZALA 421-10, способное садиться на воду, сообщает «Калашников медиа».

«Возможность беспилотного судна приземляться на водную поверхность даёт выгодные преимущества при применении БВС в болотистой местности и в районах, где водоёмы занимают большую площадь, например, при проведении мониторинга трубопроводов в Центральной Сибири», — говорится в сообщении.

Беспилотник ZALA 421-10 разработан на базе ZALA 421-08M и обладает всеми достоинствами БВС типа «летающее крыло», такими как всепогодность, лёгкий вес, быстрый запуск, устойчивость к сильному ветру, интеллектуальные алгоритмы защиты от ошибок пилотирования.

Отмечается, что летательный аппарат прост в управлении, что делает его надёжным и безотказным, и требует минимального уровня подготовки персонала.

Новое БВС работает более двух часов, у него улучшенные целевые нагрузки и водонепроницаемый корпус.

Также новый аппарат оснащён фотокамерой с разрешением 24 Мп, что позволяет проводить детальную аэрофотосъёмку на большой скорости.

Ранее в концерне «Калашников» заявили, что предназначенное для борьбы с беспилотниками радиоэлектронное ружьё REX-01 пошло в серийный выпуск.