«Калашников» создал способный садиться на воду беспилотник

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Концерн «Калашников» создал беспилотное воздушное судно (БВС) ZALA 421-10, способное садиться на воду, сообщает «Калашников медиа».
«Калашников» создал способный садиться на воду беспилотник
  • Zala 421-08M © kalashnikov.com

«Возможность беспилотного судна приземляться на водную поверхность даёт выгодные преимущества при применении БВС в болотистой местности и в районах, где водоёмы занимают большую площадь, например, при проведении мониторинга трубопроводов в Центральной Сибири», — говорится в сообщении.

Беспилотник ZALA 421-10 разработан на базе ZALA 421-08M и обладает всеми достоинствами БВС типа «летающее крыло», такими как всепогодность, лёгкий вес, быстрый запуск, устойчивость к сильному ветру, интеллектуальные алгоритмы защиты от ошибок пилотирования.

Отмечается, что летательный аппарат прост в управлении, что делает его надёжным и безотказным, и требует минимального уровня подготовки персонала.

Новое БВС работает более двух часов, у него улучшенные целевые нагрузки и водонепроницаемый корпус.

Также новый аппарат оснащён фотокамерой с разрешением 24 Мп, что позволяет проводить детальную аэрофотосъёмку на большой скорости.

Ранее в концерне «Калашников» заявили, что предназначенное для борьбы с беспилотниками радиоэлектронное ружьё REX-01 пошло в серийный выпуск.

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