Верховный суд отменил пожизненный приговор серийному убийце из Новосибирска

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Верховный суд России отменил пожизненный приговор, назначенный Новосибирским облсудом бывшему милиционеру Евгению Чуплинскому за убийство 19 женщин. Об этом сообщила прокурор отдела гособвинителей областной прокуратуры Анжелика Егорова.
Верховный суд отменил пожизненный приговор серийному убийце из Новосибирска
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«Приговор отменили, направили на новое рассмотрение со стадии обсуждения последствий вердикта», — цитирует её РИА Новости.

Егорова пояснила, что обвинительный вердикт присяжных остаётся в силе и вопрос причастности Чуплинского к совершению преступлений обсуждаться не будет.

Таким образом, суду в новом составе предстоит назначить мужчине новое наказание.

6 марта Чуплинского приговорили к пожизненному лишению свободы. Он был признан виновным в убийстве 19 женщин в период с 1998 по 2005 год. 

Защита экс-сотрудника правоохранительных органов заявила о намерении обжаловать решение суда.

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