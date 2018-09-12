Верховный суд отменил пожизненный приговор серийному убийце из Новосибирска
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«Приговор отменили, направили на новое рассмотрение со стадии обсуждения последствий вердикта», — цитирует её РИА Новости.
Егорова пояснила, что обвинительный вердикт присяжных остаётся в силе и вопрос причастности Чуплинского к совершению преступлений обсуждаться не будет.
Таким образом, суду в новом составе предстоит назначить мужчине новое наказание.
6 марта Чуплинского приговорили к пожизненному лишению свободы. Он был признан виновным в убийстве 19 женщин в период с 1998 по 2005 год.
Защита экс-сотрудника правоохранительных органов заявила о намерении обжаловать решение суда.