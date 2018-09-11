В Крыму побывали 5,6 млн туристов с начала года
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По состоянию на сентябрь загрузка гостиниц по-прежнему высокая: в Феодосии занято 99% мест для размещения, в Саках — 86%, в Судаке и Черноморском районе — 68%.
«По данным отельеров и туроператоров, глубина бронирования отдыха в Крыму достигает ноября — декабря 2018 года. Отказов от бронировок практически нет», — заявил министр курортов и туризма региона Вадим Волченко.
Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков в беседе с НСН оценил слова политтехнолога Михаила Подоляка о лжи украинских властей об уменьшении потока туристов в Крым.