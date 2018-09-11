Поклонская намерена провести проверку пяти депутатов Госдумы из-за возможных нарушений
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«Решение о проведении проверки по возможным нарушениям закона принято в отношении пяти депутатов… (из) фракций «Справедливая Россия» и «Единая Россия», — цитирует Поклонскую РИА Новости.
Она добавила, что планирует направить соответствующие запросы в Генеральную прокуратуру, Федеральную службу безопасности и Росфинмониторинг на текущей неделе.
Ранее Поклонская рассказала ФАН о работе думской комиссии, которую она возглавляет.