На Ставрополье задержан напавший с кислотой на девушек студент медицинского колледжа
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Об этом сообщили в Следственном комитете.
«По данным следствия, 20 июня 2017 года неизвестный молодой человек беспричинно выплеснул кислоту в лицо проходившей мимо 15-летней девушки, а через три дня облил кислотой ещё двух девушек, которых встретил на улице города. В результате трое несовершеннолетних потерпевших получили ожоги различной степени тяжести», — отметили в ведомстве.
Там добавили, что для проверки на причастность к преступлениям были отобраны образцы ДНК у более чем 2 тыс. человек из города Будённовска и Будённовского района.
«В ходе допроса молодой человек не отрицал содеянного, подробно рассказал следователю об обстоятельствах преступлений, пояснив, что совершал их с целью вымещения накопившейся злобы и агрессии», — говорится в сообщении.
В ближайшее время будет решён вопрос о назначении подозреваемому психолого-психиатрической экспертизы.
В июне 2017 года сообщалось, что на Ставрополье велосипедист облил кислотой двух несовершеннолетних девушек.