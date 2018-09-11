Путин принял участие в церемонии закладки танкера «Санкт-Петербург» класса «Афрамакс»

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Президент России Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии закладки первого танкера класса «Афрамакс». Об этом сообщает РИА Новости.
Путин принял участие в церемонии закладки танкера «Санкт-Петербург» класса «Афрамакс»
  • © Михаил Климентьев
  • РИА Новости

Мероприятие прошло на судостроительном комплексе «Звезда» в Приморье. Судно получило название «Санкт-Петербург».

Игорь Сечин, глава компании «Роснефть», которая является одним из инвесторов строительства, также принял участие в церемонии.

Ранее сообщалось, что российский лидер лично проследит за реализацией плана по выпуску линейки средне- и крупнотоннажных судов на строительном комплексе «Звезда».

Также стало известно, что «Роснефтефлот», являющийся дочерним предприятием «Роснефти», подписал с дальневосточным заводом «Звезда» контракт на проектирование и строительство пяти танкеров, которые будут работать на газомоторном топливе.

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