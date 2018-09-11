В ФНС заявили, что самозанятые будут освобождены от уплаты пенсионных взносов

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Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин заявил, что налоговая ставка в рамках нового режима для самозанятых составит 4%, в неё будет входить взнос по ОМС. При этом планируется, что самозанятые будут освобождены от уплаты взносов в Пенсионный фонд.
В ФНС заявили, что самозанятые будут освобождены от уплаты пенсионных взносов
  • РИА Новости

«Налоговая служба выступает за низкую ставку — ниже, чем по УСН (упрощенная система налогообложения для малого бизнеса. — RT)», — цитирует РИА Новости Мишустина.

Об этом он сказал на сессии по налоговому администрированию на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

По его словам, власти не намерены требовать от самозанятых обязательной уплаты взносов пенсионного страхования.

«Если он хочет социальную пенсию на пять лет позже, он может не платить вообще никаких взносов в Пенсионный фонд. Что многие и делают», — уточнил Мишустин.

Ранее замруководителя Федеральной налоговой службы Дмитрий Сатин рассказал, что сообщения некоторых СМИ относительно того, что разрабатываемый налоговый режим для самозанятых является новым налогом, неверны. 

В настоящее время россияне, которые в том числе получают доход не по трудовому договору, должны ежегодно подавать декларацию и платить НДФЛ по ставке 13%.

По словам Сатина, в случае если законодатели примут соответствующее решение, то самозанятые граждане будут платить налог по ставке 4%, а также будут освобождены от уплаты страховых платежей (кроме тех, что полагается вносить в фонд ОМС).

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