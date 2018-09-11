Володин открыл осеннюю сессию Госдумы

Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин открыл пятую осеннюю сессию нижней палаты парламента, передаёт РИА Новости.

«Мы сегодня открываем пятую осеннюю сессию. Она короткая, в отличие от предыдущей. Но обещает быть насыщенной и напряжённой», — отметил Володин.

Спикер Госдумы также поздравил депутатов, избранных на посты в единый день голосования.

«У нас состоялись довыборы по семи одномандатным округам. И вы знаете, что представители «Единой России», ЛДПР, КПРФ избраны в Государственную думу. Было бы правильно пожелать им плодотворной работы», — заявил политик.

Он подчеркнул важность замещения лиц на руководящих должностях в тех округах, которые ранее, по его мнению, оставались незамеченными.

Эти «пустоты», считает Володин, сказывались на взаимодействии с избирателями.

На первом пленарном заседании осенней сессии Госдумы депутаты почтили минутой молчания память Иосифа Кобзона и Александра Коровникова.