Медведев одобрил проект об упрощении условий взаимных поездок граждан России и Ирана
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении на сайте российского правительства.
«Подписанным распоряжением правительством России одобрен проект протокола о внесении изменений в соглашение между правительством России и правительством Исламской Республики Иран об упрощении условий взаимных поездок отдельных категорий граждан России и Ирана», — указано в сообщении.
Проект протокола предусматривает введение упрощённых правил оформления виз для предпринимателей на основании письменных обращений принимающего юридического лица, государственных или местных органов власти.
Отмечается, что в случае принятия документ будет способствовать созданию благоприятных условий для установления контактов между деловыми кругами двух стран.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин провёл переговоры с верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи.