Медведев одобрил проект об упрощении условий взаимных поездок граждан России и Ирана

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которым одобряется проект протокола о внесении изменений в соглашение об упрощении условий взаимных поездок граждан России и Ирана. 
Медведев одобрил проект об упрощении условий взаимных поездок граждан России и Ирана
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении на сайте российского правительства.

«Подписанным распоряжением правительством России одобрен проект протокола о внесении изменений в соглашение между правительством России и правительством Исламской Республики Иран об упрощении условий взаимных поездок отдельных категорий граждан России и Ирана», — указано в сообщении. 

Проект протокола предусматривает введение упрощённых правил оформления виз для предпринимателей на основании письменных обращений принимающего юридического лица, государственных или местных органов власти. 

Отмечается, что в случае принятия документ будет способствовать созданию благоприятных условий для установления контактов между деловыми кругами двух стран.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин провёл переговоры с верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи.

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