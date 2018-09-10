В Дагестане более 20 тысяч человек остались без света

В Дагестане в результате отключения на подстанции без электричества остались около 22,5 тыс. потребителей. Об этом информирует Министерство энергетики России.

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По данным ведомства, в 16:15 произошло отключение тупиковой ВЛ 110 кВ Усухчай — Магарамкент из-за действия защиты. «Были обесточены ПС 110 кВ — 3 («Ахты», «Заречная», «Усухчай»). Без электроснабжения оставались бытовые потребители (около 22 500 человек)», — говорится в сообщении. В министерстве добавили, что в 17:45 было подано напряжение всем потребителям. Ранее стало известно, что в Уссурийске более 40 тыс. человек остались без электричества.