В МЧС предупредили о сохранении высокой пожарной опасности в Пермском крае с 10 по 12 сентября

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Спасатели предупредили о сохранении высокой пожарной опасности четвёртого класса в южной части Пермского края с 10 по 12 сентября, сообщает Inforeactor со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.
В МЧС предупредили о сохранении высокой пожарной опасности в Пермском крае с 10 по 12 сентября
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Население призвали соблюдать осторожность при обращении с огнём, чтобы не допустить возгорания леса и окружающей местности.

Как напомнили спасатели, пожар может быть спровоцирован палом растительности, сжиганием мусора, неосторожно брошенным окурком или спичкой, оставленным без присмотра или плохо потушенным костром.

Ранее progorod43.ru сообщало, что в южных районах Кировской области до 10 сентября сохраняется высокая и чрезвычайная пожароопасность.

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