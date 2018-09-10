Актёр из «Улицы разбитых фонарей» Сергей Селин попал в ДТП
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- globallookpress.com
Уточняется, что инцидент произошёл утром 10 сентября на площади Восстания.
Сам актёр заявил, что ни он, ни его супруга, которая была в момент аварии в автомобиле, не пострадали.
«Всё нормально, спасибо за беспокойство», — сообщил Селин в беседе с Пятым каналом.
Ранее сообщалось, что актёр Джордж Клуни попал в дорожно-транспортное происшествие в населённом пункте Коста-Кораллина на итальянском острове Сардиния.
Также URA.RU передавало, что в Челябинске в ДТП с двумя автомобилями погибли четыре человека.