Актёр из «Улицы разбитых фонарей» Сергей Селин попал в ДТП

Российский актёр Сергей Селин, известный по роли в сериале «Улицы разбитых фонарей», попал в ДТП в центре Санкт-Петербурга.

Уточняется, что инцидент произошёл утром 10 сентября на площади Восстания.

Сам актёр заявил, что ни он, ни его супруга, которая была в момент аварии в автомобиле, не пострадали.

«Всё нормально, спасибо за беспокойство», — сообщил Селин в беседе с Пятым каналом.

Ранее сообщалось, что актёр Джордж Клуни попал в дорожно-транспортное происшествие в населённом пункте Коста-Кораллина на итальянском острове Сардиния.

Также URA.RU передавало, что в Челябинске в ДТП с двумя автомобилями погибли четыре человека.