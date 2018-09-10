В России создан Национальный координационный центр для борьбы с кибератаками
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Соответствующий приказ директора ФСБ Александра Бортникова опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Приказываю создать Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам», — говорится в документе.
Задачами новой структуры станет координация «по вопросам обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак», обмен данными между профильными ведомствами и с зарубежными коллегами, анализ прошедших кибератак и выработка методов борьбы с ними.
В феврале секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что в России укрепили государственную систему обнаружения, предупреждения и ликвидации кибератак.