В России создан Национальный координационный центр для борьбы с кибератаками

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ФСБ России создала Национальный центр, который будет координировать борьбу с кибератаками на критическую инфраструктуру.
В России создан Национальный координационный центр для борьбы с кибератаками
  • © Michael Weber
  • globallookpress.com

Соответствующий приказ директора ФСБ Александра Бортникова опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Приказываю создать Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам», — говорится в документе.

Задачами новой структуры станет координация «по вопросам обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак», обмен данными между профильными ведомствами и с зарубежными коллегами, анализ прошедших кибератак и выработка методов борьбы с ними.

В феврале секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что в России укрепили государственную систему обнаружения, предупреждения и ликвидации кибератак.

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