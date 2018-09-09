В Петербурге BMW выехал на встречную полосу и врезался в автобус

Три человека погибли в результате въезда автомобиля BMW в автобус ПАЗ на юго-востоке Петербурга, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя регионального управления ГИБДД.

Сообщается, что ДТП произошло около 19:00 на Шлиссельбургском проспекте.

По предварительным данным, водитель BMW выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с маршрутным такси ПАЗ.

«В BMW три человека скончались на месте, их пол и возраст уточняются», — сказали в ведомстве.

Там отметили, что среди пассажиров маршрутки есть пострадавшие, их число выясняется.

В июне портал Nation News передавал, что в аварии в Новосибирской области погибли четыре человека.