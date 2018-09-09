В Югре освятили первый в Когалыме православный храм

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил в Югре первый действующий в Когалыме православный храм во имя святой мученицы Татианы, сообщает URA.RU.

Строительство велось четыре года. Высота здания до креста — 48 метров, общая площадь — более 2 тыс. кв. метров.

Патриарх преподнёс храму в дар ковчег с частицей мощей Татианы, который долгое время хранился в Риме и впоследствии был передан Русской православной церкви.

В мероприятиях в Когалыме также участвовали губернатор Наталья Комарова, первый заместитель губернатора Геннадий Бухтин и главный федеральный инспектор в ХМАО Дмитрий Кузьменко.

Ранее сообщалось, что в Карелии объявили сбор средств на восстановление сгоревшей в Кондопоге церкви.