Путин приехал на открытие концертного зала «Зарядье» в Москве
- © Евгений Одиноков
- РИА Новости
После краткой экскурсии по холлу Путин и Собянин проследовали в зал, где начался концерт.
Первым на новой площадке прозвучит концерт симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.
Основные концертные мероприятия будут проходить в большом зале, который вмещает 1600 зрителей.
Ранее стало известно, что американский журнал Time включил московский парк «Зарядье» в список наиболее выдающихся мест мира в 2018 году.
Также m24 передавало, что «Зарядье» станет основной площадкой акции «Ночь кино» в Москве.