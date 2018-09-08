Путин приехал на открытие концертного зала «Зарядье» в Москве

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Президент России Владимир Путин приехал на открытие концертного зала «Зарядье» в центре Москвы. Вместе с ним в церемонии приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин.
Путин приехал на открытие концертного зала «Зарядье» в Москве
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

После краткой экскурсии по холлу Путин и Собянин проследовали в зал, где начался концерт.

Первым на новой площадке прозвучит концерт симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.

Основные концертные мероприятия будут проходить в большом зале, который вмещает 1600 зрителей.

Ранее стало известно, что американский журнал Time включил московский парк «Зарядье» в список наиболее выдающихся мест мира в 2018 году

Также m24 передавало, что «Зарядье» станет основной площадкой акции «Ночь кино» в Москве.

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