СК проверяет сообщения о побеге россиянки с ребёнком из страны

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Следственный комитет России проводит проверку сообщений СМИ о россиянке, покинувшей территорию страны вместе в двухлетней дочерью при странных обстоятельствах. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК по Москве.

«По информации СМИ о побеге женщины с двухлетним ребёнком за пределы Российской Федерации проводится проверка», — говорится в сообщении.

Как следует из информации СМИ, мужчина обратился в правоохранительные органы и сообщил, что его жена с двухлетней дочкой во время отпуска покинула Россию и отказалась возвращаться.

По его словам, во время кратковременного визита в Москву его супруга переписывалась с неизвестными мужчинами. После этого она уехала и позвонила с сирийского номера, сообщив, что больше не вернётся.

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