СК проверяет сообщения о побеге россиянки с ребёнком из страны
«По информации СМИ о побеге женщины с двухлетним ребёнком за пределы Российской Федерации проводится проверка», — говорится в сообщении.
Как следует из информации СМИ, мужчина обратился в правоохранительные органы и сообщил, что его жена с двухлетней дочкой во время отпуска покинула Россию и отказалась возвращаться.
По его словам, во время кратковременного визита в Москву его супруга переписывалась с неизвестными мужчинами. После этого она уехала и позвонила с сирийского номера, сообщив, что больше не вернётся.