В Севастополе предупредили об ухудшении погоды в выходные

Короткая ссылка
В Севастополе предупредили об ухудшении погодных условий в ближайшие выходные. Ожидается усиление ветра и грозы.
В Севастополе предупредили об ухудшении погоды в выходные
  • © Serguei Fomine
  • globallookpress.com

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на сайт регионального ГУ МЧС России.

В субботу, 8 сентября, будет облачная погода, сильный дождь, гроза. Ветер ожидается северо-западный, при грозе порывы могут достигать 14 м/с. Температура воздуха ночью составит +17...+19 °C, днём — +23...+25 °C.

В воскресенье, 9 сентября, прогнозируется облачность с прояснениями. Временами сильный дождь, гроза. Ветер также северо-западный. Воздух прогреется до +16...+18 °C в ночное время, до +23...+25 °C в дневное.

Спасатели призвали соблюдать правила безопасного поведения в непогоду.

В августе URA.RU сообщало о шквалистом усилении ветра в Свердловской области до 25 м/с.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить