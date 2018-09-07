В Севастополе предупредили об ухудшении погоды в выходные
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- globallookpress.com
Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на сайт регионального ГУ МЧС России.
В субботу, 8 сентября, будет облачная погода, сильный дождь, гроза. Ветер ожидается северо-западный, при грозе порывы могут достигать 14 м/с. Температура воздуха ночью составит +17...+19 °C, днём — +23...+25 °C.
В воскресенье, 9 сентября, прогнозируется облачность с прояснениями. Временами сильный дождь, гроза. Ветер также северо-западный. Воздух прогреется до +16...+18 °C в ночное время, до +23...+25 °C в дневное.
Спасатели призвали соблюдать правила безопасного поведения в непогоду.
В августе URA.RU сообщало о шквалистом усилении ветра в Свердловской области до 25 м/с.