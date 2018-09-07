В Хабаровском крае утвердили перечень поручений по социально-экономическому развитию региона

Губернатор Вячеслав Шпорт утвердил перечень поручений «Хабаровский край — образ будущего» по социально-экономическому развитию региона.

Большой блок задач касается системы здравоохранения. Например, в ближайших планах — открытие детского больничного комплекса в Комсомольске-на-Амуре и новой поликлиники в Прибрежном микрорайоне Хабаровска.

Региональному Минздраву поручено разработать предложения по модернизации по меньшей мере 35 детских поликлиник, передаёт ИА «Хабаровский край».

Краевому Министерству образования и науки необходимо обеспечить открытие новых ясельных групп в селе Дормидонтовка Вяземского района и селе Циммермановка Ульчского района, а краевому Минкультуры нужно до конца года подготовить предложения по строительству и реконструкции культурно-досуговых центров в ряде районов.

Шпорт также поручил принять меры для обеспечения транспортной доступности муниципальных образований.

Ранее Nation News сообщал, что Санкт-Петербург и Антверпен подписали «дорожную карту» до 2021 года.