Туроператор Danko прекратил свою деятельность

Российский туроператор Danko сообщил о прекращении деятельности с 7 сентября. Соответствующее заявление компания разместила на своём сайте.

«В связи со сложившимися неблагоприятными рыночными условиями туроператор Danko останавливает свою деятельность начиная с 7 сентября 2018 года. Все продажи с этого дня будут прекращены. Туры, которые начинаются с 8 сентября 2018 года, будут аннулированы», — такое сообщение опубликовали на сайте оператора.

Как сообщила РИА Новости генеральный директор ООО «ДАНКО Трэвел Компани» Оксана Люлинцева, компания продержалась на рынке 20 лет.

«Решение об остановке деятельности туроператора Danko является крайне тяжёлым. Наша компания существует много лет и за это время зарекомендовала себя как надёжный партнёр и добросовестный участник туристического рынка», — заявила Люлинцева.

Она отметила, что для неё и всех членов команды остановка деятельности — «это личная трагедия».

«Мы до последней минуты боролись за возможность оказывать качественные услуги, прилагали максимум усилий, верили в себя, делали невозможное. В итоге — крах всех наших усилий и надежд. Приношу вам свои самые искренние извинения за эту боль и разочарование», — сообщила гендиректор Danko.

Люди, которые забронировали и оплатили услуги туристического агентства, получат компенсацию от страховой компании АО «ЕРВ Туристическое Страхование». Как сообщила Люлинцева, страхового фонда хватит, чтобы полностью возместить стоимость услуг, которые не были оказаны. Туроператор готовит документы по оформленным путёвкам с 8 сентября для подачи в страховую компанию.

Ранее Ассоциация туроператоров России прогнозировала снижение числа турагентств в 2018 году «ввиду нововведений законодательства и естественного отбора».