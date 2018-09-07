День памяти жертв блокады пройдёт 8 сентября в Петербурге

День памяти жертв блокады пройдёт в субботу, 8 сентября, в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Nation News.

Специальные мероприятия запланированы на 50 городских площадках. В частности, это Русский музей, Эрмитаж, театр-фестиваль «Балтийский дом».

Для посещения требуется регистрация.

Также стало известно, что в Кемерове открыли памятник, посвящённый 77-й годовщине начала блокады Ленинграда. Об этом информирует ВашГород.ру.

«Скульптура женщины — символ Кемеровской области, рядом дети — ленинградцы, которых приютил Кузбасс», — заявил глава региона Сергей Цивилёв.

Он напомнил, что в области трудились более 10 тыс. блокадников. После войны многие остались в Кузбассе.

Ранее сообщалось, что Московская область приняла участие во всероссийской акции «Свеча памяти».