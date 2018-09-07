День памяти жертв блокады пройдёт 8 сентября в Петербурге
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Специальные мероприятия запланированы на 50 городских площадках. В частности, это Русский музей, Эрмитаж, театр-фестиваль «Балтийский дом».
Для посещения требуется регистрация.
Также стало известно, что в Кемерове открыли памятник, посвящённый 77-й годовщине начала блокады Ленинграда. Об этом информирует ВашГород.ру.
«Скульптура женщины — символ Кемеровской области, рядом дети — ленинградцы, которых приютил Кузбасс», — заявил глава региона Сергей Цивилёв.
Он напомнил, что в области трудились более 10 тыс. блокадников. После войны многие остались в Кузбассе.
Ранее сообщалось, что Московская область приняла участие во всероссийской акции «Свеча памяти».