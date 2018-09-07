В Госдуме предложили запретить проводить дорожные работы днём

Депутат Иван Сухарев подготовил запрос министру транспорта Евгению Дитриху (копия есть в распоряжении RT) с просьбой рассмотреть возможность установления запрета на проведение ремонтных работ в дневное время суток на дорогах федерального значения с двухполосным движением.

Как планируется, исключение будет касаться чрезвычайных случаев, когда в этом действительно имеется необходимость.

По мнению депутата, такой запрет позволил бы существенно сократить пробки, а также избежать экономических потерь, связанных с простоем автотранспорта.

Депутат пояснил, что ранее граждане в своих обращениях также неоднократно отмечали: когда начинается ремонт или уборка дороги в дневное время суток, практически мгновенно возникает транспортный затор.

При этом зачастую имеется техническая возможность реализовывать подобные работы в ночное время и, соответственно, не усложнять напряжённую транспортную ситуацию на федеральной трассе.

«В частности, такие обращения поступали от граждан из Башкирии. В ходе рабочей поездки в Иглинский район на участке трассы Уфа — Челябинск федеральной автомобильной дороги М-5 «Урал» я столкнулся с проведением работ в дневное время суток. Поскольку участок состоит лишь из двух полос для движения транспорта, это вызвало серьёзный автомобильный коллапс на обоих направлениях», — рассказал депутат.

Иван Сухарев также отметил, что такие работы зачастую проводят в летний период, когда граждане едут в отпуск. Соответственно, позитивный эффект нивелируется многочасовым стоянием в пробках.

«Необходимо понимать, что всё это наносит большой экономический вред, поскольку федеральные трассы — это вены государства, по которым идут необходимые грузы в разные города России. Ущерб от простоя может быть на порядок выше, чем экономия строительных организаций на работе в ночную смену», — подчеркнул парламентарий.

В декабре 2017 года Минтрансу предложили разрешить туристическим автобусам ездить по выделенным полосам.