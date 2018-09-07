Представитель Бабкиной не комментирует доклад Transparency International об артистке
- РИА Новости
«Не комментируем», — сказал РИА Новости представитель Бабкиной и театра «Русская песня» Константин Филиппов.
Организация Transparency International опубликовала доклад, в котором утверждается, что Бабкина контролирует деятельность департамента культуры Москвы. Подчёркивается, что этот же департамент является учредителем «Русской песни».
При этом, когда Бабкина «заключает договор с собственным театром на выступления на сцене собственного театра», учредитель должен «согласовать такую сделку», отметили в организации.