Представитель Бабкиной не комментирует доклад Transparency International об артистке

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Пресс-атташе народной артистки России Надежды Бабкиной отказался комментировать утверждения российского отделения Transparency International о якобы наличии конфликта интересов у артистки из-за того, что она является депутатом Мосгордумы.
Представитель Бабкиной не комментирует доклад Transparency International об артистке
  • РИА Новости

«Не комментируем», — сказал РИА Новости представитель Бабкиной и театра «Русская песня» Константин Филиппов.

Организация Transparency International опубликовала доклад, в котором утверждается, что Бабкина контролирует деятельность департамента культуры Москвы. Подчёркивается, что этот же департамент является учредителем «Русской песни».

При этом, когда Бабкина «заключает договор с собственным театром на выступления на сцене собственного театра», учредитель должен «согласовать такую сделку», отметили в организации.

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