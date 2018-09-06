СМИ: Продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 11% в августе

Продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России показали рост на 11% в августе 2018 года, сообщают «Известия» со ссылкой на релиз Ассоциации европейского бизнеса.

По оценке специалистов, россияне купили более 147 тыс. машин. Это на 14,6 тыс. больше, чем за аналогичный период 2017-го.

Всего в январе — августе 2018 года продано 1,14 млн автомобилей.

Наибольшей популярностью пользовались Lada (28,7 тыс.), Kia (18,9 тыс.), Hyundai (почти 14 тыс.), Renault (11,5 тыс.) и Toyota (9,7 тыс.).

В первую десятку также попали Volkswagen, Nissan, Skoda, GAZ и Ford.

В 2017 году URA.RU сообщало, что названа марка самого бюджетного автомобиля из продаваемых в России.