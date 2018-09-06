СМИ: Продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 11% в августе

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Продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России показали рост на 11% в августе 2018 года, сообщают «Известия» со ссылкой на релиз Ассоциации европейского бизнеса.
СМИ: Продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 11% в августе
  • РИА Новости
  • © Игорь Зарембо

По оценке специалистов, россияне купили более 147 тыс. машин. Это на 14,6 тыс. больше, чем за аналогичный период 2017-го.

Всего в январе — августе 2018 года продано 1,14 млн автомобилей.

Наибольшей популярностью пользовались Lada (28,7 тыс.), Kia (18,9 тыс.), Hyundai (почти 14 тыс.), Renault (11,5 тыс.) и Toyota (9,7 тыс.).

В первую десятку также попали Volkswagen, Nissan, Skoda, GAZ и Ford.

В 2017 году URA.RU сообщало, что названа марка самого бюджетного автомобиля из продаваемых в России.

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