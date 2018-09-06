В Петербурге проводят проверку из-за травмирования трёхлетнего ребёнка на батуте
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По имеющимся данным, инцидент произошёл 3 сентября.
«Девочка, прыгая на батуте, получила закрытый перелом шейки левого бедра, после чего в тяжёлом состоянии была госпитализирована в детскую больницу», — заявили следователи.
По итогам проверки планируется принять процессуальное решение.
Ранее Nation News сообщал, что в Калининградской области организовали проверку после сообщений о травме ребёнка в детском клубе.