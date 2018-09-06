В Красноярском крае начали проверку сообщений о жестоком обращении с воспитанниками детсада

В Красноярском крае начали доследственную проверку сообщений о жестоком обращении с воспитанниками детского сада, передаёт телеканал «360».

Об этом заявила помощник руководителя ГСУ СК России по региону по взаимодействию со СМИ Ольга Дегидь.

«Сотрудники ведомства осмотрят полученные видео, также в «Веснушки» отправятся представители СК, чтобы на месте разобраться в этой ситуации. Мы оперативно обработаем всю полученную информацию», — рассказала она.

Ранее URA.RU сообщало, что на Урале возбуждено дело против издевавшейся над детьми воспитательницы детсада.