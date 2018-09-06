Спасатели предупредили о заморозках и густом тумане 7 сентября в Красноярском крае

Спасатели предупредили о заморозках и густом тумане в пятницу, 7 сентября, в Красноярском крае, сообщает Inforeactor со ссылкой на сайт ГУ МЧС России по региону.

По прогнозу, в земледельческой зоне центральных и южных районов в воздухе и на поверхности почвы местами будут заморозки.

Местных жителей призвали проявлять внимательность и осторожность во время непогоды. В частности, рекомендуется утеплить сельскохозяйственные растения соломой или накрыть их брезентом.

При тумане водителям и пешеходам советуют быть предельно бдительными и не нарушать правила дорожного движения.

Ранее портал «ВашГород.ру» сообщал, что в Кемеровской области предупредили о первых заморозках.