Спасатели предупредили о заморозках и густом тумане 7 сентября в Красноярском крае

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Спасатели предупредили о заморозках и густом тумане в пятницу, 7 сентября, в Красноярском крае, сообщает Inforeactor со ссылкой на сайт ГУ МЧС России по региону.
Спасатели предупредили о заморозках и густом тумане 7 сентября в Красноярском крае
  • © Nikolay Gyngazov
  • globallookpress.com

По прогнозу, в земледельческой зоне центральных и южных районов в воздухе и на поверхности почвы местами будут заморозки.

Местных жителей призвали проявлять внимательность и осторожность во время непогоды. В частности, рекомендуется утеплить сельскохозяйственные растения соломой или накрыть их брезентом.

При тумане водителям и пешеходам советуют быть предельно бдительными и не нарушать правила дорожного движения.

Ранее портал «ВашГород.ру» сообщал, что в Кемеровской области предупредили о первых заморозках.

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