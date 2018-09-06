Спасатели предупредили о заморозках и густом тумане 7 сентября в Красноярском крае
- © Nikolay Gyngazov
- globallookpress.com
По прогнозу, в земледельческой зоне центральных и южных районов в воздухе и на поверхности почвы местами будут заморозки.
Местных жителей призвали проявлять внимательность и осторожность во время непогоды. В частности, рекомендуется утеплить сельскохозяйственные растения соломой или накрыть их брезентом.
При тумане водителям и пешеходам советуют быть предельно бдительными и не нарушать правила дорожного движения.
Ранее портал «ВашГород.ру» сообщал, что в Кемеровской области предупредили о первых заморозках.