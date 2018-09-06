АвтоВАЗ объявил о начале производства обновлённой Lada 4×4

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АвтоВАЗ объявил о старте производство автомобиля Lada 4×4 2019 модельного года, заявили в пресс-службе российской компании.
АвтоВАЗ объявил о начале производства обновлённой Lada 4×4
  • © lada.ru

Как пишет «Российская газета», новая модель получила несколько стилевых изменений. Так, у машины появилась новая комбинация приборов, в основу её дизайна положен контраст чёрного и оранжевого цветов.

Отмечается, что пятидверная версия внедорожника получила комплектацию Black Edition, которую можно будет приобрести за 599 тыс. рублей.

В данной комплектации будут доступны кондиционер, наружные зеркала с электроприводом и электрообогревом, улучшенная виброизоляция.

Кузов автомобиля окрашивается чёрной эмалью «Пантера», литые колесные диски также чёрного цвета.

Ранее АвтоВАЗ представил концепт Lada 4×4 Vision‍

29 августа прошло открытие Московского международного автомобильного салона, на котором был представлен концепт нового внедорожника Lada.

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