АвтоВАЗ объявил о начале производства обновлённой Lada 4×4

АвтоВАЗ объявил о старте производство автомобиля Lada 4×4 2019 модельного года, заявили в пресс-службе российской компании.

Как пишет «Российская газета», новая модель получила несколько стилевых изменений. Так, у машины появилась новая комбинация приборов, в основу её дизайна положен контраст чёрного и оранжевого цветов.

Отмечается, что пятидверная версия внедорожника получила комплектацию Black Edition, которую можно будет приобрести за 599 тыс. рублей.

В данной комплектации будут доступны кондиционер, наружные зеркала с электроприводом и электрообогревом, улучшенная виброизоляция.

Кузов автомобиля окрашивается чёрной эмалью «Пантера», литые колесные диски также чёрного цвета.

Ранее АвтоВАЗ представил концепт Lada 4×4 Vision‍.

29 августа прошло открытие Московского международного автомобильного салона, на котором был представлен концепт нового внедорожника Lada.