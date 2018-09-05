Организатор подпольного казино предстанет перед судом в Петербурге

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В Санкт-Петербурге завершили расследование уголовного дела в отношении организатора подпольного казино, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городской прокуратуры.
Организатор подпольного казино предстанет перед судом в Петербурге
  • РИА Новости

По версии следствия, мужчина нашёл соучастников, после чего подыскал помещение и прорекламировал своё заведение среди знакомых поклонников азартных игр. Он лично руководил процессом игры, выдавал выигрыши, а также выплачивал вознаграждение соучастникам и распоряжался прибылью.

Незаконную деятельность пресекли в апреле 2018 года. Было заведено уголовное дело. Его направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее Nation News сообщал, что в Самаре возбудили уголовное дело по факту ведения подпольного игорного бизнеса.

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