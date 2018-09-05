В результате столкновения пяти автомобилей на МКАД перекрыты две полосы

На 40-м километре Московской кольцевой автомобильной дороги в Москве столкнулись пять машин, в том числе три грузовика. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу московского управления ГИБДД.

В связи с аварией перекрыты две полосы.

«На 40-м километре МКАД произошло столкновение пяти единиц техники, в том числе трёх грузовых автомобилей. В настоящее время для движения закрыты две полосы из пяти», — отметили в пресс-службе.

Информации о пострадавших нет. На месте происшествия работают специалисты ГИБДД.

4 сентября на 53-м километре внешней стороны МКАД на западе Москвы при столкновении поливомоечной машины и легкового автомобиля погибли два человека.

26 августа шесть легковых автомобилей столкнулись на внешней стороне МКАД на северо-западе Москвы.

Также URA.RU передавало, что в аварии под Челябинском пострадали четверо детей.