В результате столкновения пяти автомобилей на МКАД перекрыты две полосы
- РИА Новости
В связи с аварией перекрыты две полосы.
«На 40-м километре МКАД произошло столкновение пяти единиц техники, в том числе трёх грузовых автомобилей. В настоящее время для движения закрыты две полосы из пяти», — отметили в пресс-службе.
Информации о пострадавших нет. На месте происшествия работают специалисты ГИБДД.
4 сентября на 53-м километре внешней стороны МКАД на западе Москвы при столкновении поливомоечной машины и легкового автомобиля погибли два человека.
26 августа шесть легковых автомобилей столкнулись на внешней стороне МКАД на северо-западе Москвы.
Также URA.RU передавало, что в аварии под Челябинском пострадали четверо детей.