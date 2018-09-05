Более десяти человек пострадали в ДТП в Подмосковье
- РИА Новости
«В результате ДТП в Можайском районе один человек погиб, ещё двенадцать пострадали. Десять участников происшествия доставлены в Можайскую больницу, четверо из них в тяжёлом состоянии. Ещё двое от госпитализации отказались», — приводит Интерфакс сообщение.
Как отмечается, пострадавшим оказывается необходимая помощь.
По данным МЧС, микроавтобус и грузовик столкнулись на 137-м километре трассы М-1 «Беларусь» вблизи населённого пункта Цуканово.
В августе URA.RU передавало, что в аварии под Челябинском пострадали четверо детей.