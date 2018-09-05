Более десяти человек пострадали в ДТП в Подмосковье

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Один человек погиб, более десяти пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с грузовиком в Московской области, сообщает пресс-служба регионального Министерства здравоохранения.
Более десяти человек пострадали в ДТП в Подмосковье
  • РИА Новости

«В результате ДТП в Можайском районе один человек погиб, ещё двенадцать пострадали. Десять участников происшествия доставлены в Можайскую больницу, четверо из них в тяжёлом состоянии. Ещё двое от госпитализации отказались», — приводит Интерфакс сообщение.

Как отмечается, пострадавшим оказывается необходимая помощь.

По данным МЧС, микроавтобус и грузовик столкнулись на 137-м километре трассы М-1 «Беларусь» вблизи населённого пункта Цуканово.

В августе URA.RU передавало, что в аварии под Челябинском пострадали четверо детей.

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