СМИ: В России зафиксировали рекордное снижение числа детей-сирот

В российском федеральном банке данных о детей-сиротах по состоянию на 1 сентября 2018 года зафиксировано 47,8 тысяч детей, что является самым низким показателем за всю новейшую историю России. Об этом информирует газета «Известия».

Как рассказал член Совета по вопросам защиты прав и законных интересов детей-сирот при Министерстве просвещения Армен Попов, в 2013 году в банке данных числились 68,8 тысяч детей-сирот, а в 2008 году — 115,6 тысячи.

По его словам, теперь число детей, которых берут в семьи, превышает число отправляемых в детские дома.

«Сейчас в России наблюдается еще и такая тенденция: чаще стали забирать деток с инвалидностью. Люди чувствуют потребность помогать им», — добавил Попов.

Ранее ИА «Хабаровский край» сообщало, что в регионе увеличили пособия на содержание детей-сирот.