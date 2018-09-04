В Москве намерены запустить регулярный маршрут речных трамваев в 2021 году

Короткая ссылка
В Москве собираются запустить регулярный маршрут речных трамваев в 2021 году, передаёт m24.
В Москве намерены запустить регулярный маршрут речных трамваев в 2021 году
  • РИА Новости

Об этом заявил заммэра по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«Высшая школа экономики сделала для нас исследование, мэр его тоже видел. В 2021 году мы запустим один пилотный маршрут регулярного движения речных трамваев», — сообщил он.

По словам Ликсутова, запланировано семь остановок от Нижних Мнёвников до Киевского вокзала. Протяжённость составит 10 км. Интервал между трамваями будет от четырёх до шести минут.

Как ожидается, маршрут сделают всесезонным, на нём будут действовать городские тарифы и карта «Тройка». Размер тарифов обсуждается.

Ранее телеканал «360» сообщал, что речной трамвай совершил первый рейс в тестовом режиме между Химками и Москвой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить