В Москве намерены запустить регулярный маршрут речных трамваев в 2021 году

В Москве собираются запустить регулярный маршрут речных трамваев в 2021 году, передаёт m24.

Об этом заявил заммэра по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«Высшая школа экономики сделала для нас исследование, мэр его тоже видел. В 2021 году мы запустим один пилотный маршрут регулярного движения речных трамваев», — сообщил он.

По словам Ликсутова, запланировано семь остановок от Нижних Мнёвников до Киевского вокзала. Протяжённость составит 10 км. Интервал между трамваями будет от четырёх до шести минут.

Как ожидается, маршрут сделают всесезонным, на нём будут действовать городские тарифы и карта «Тройка». Размер тарифов обсуждается.

Ранее телеканал «360» сообщал, что речной трамвай совершил первый рейс в тестовом режиме между Химками и Москвой.