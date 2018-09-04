Приставы получили исполнительный лист на взыскание с Улюкаева штрафа в 130 млн рублей

Приставам поступил исполнительный лист на взыскание штрафа на сумму более 130 млн рублей с осуждённого за получение взятки бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева. Об этом сообщает РИА Новости.

«Исполнительный документ о взыскании с Улюкаева штрафа в размере 130,4 млн рублей, выданный Замоскворецким районным судом Москвы, поступил в Федеральную службу судебных приставов России по Москве. 31 августа 2018 года… возбуждено исполнительное производство», — сообщил собеседник агентства.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы постановил взыскать со счёта бывшего министра экономического развития штраф в размере 130 млн рублей, назначенный ему вместе с лишением свободы за взятку.

Улюкаева обвинили в получении взятки в размере $2 млн за положительную оценку, которая позволила «Роснефти» заключить сделку по покупке госпакета «Башнефти».