Приставы получили исполнительный лист на взыскание с Улюкаева штрафа в 130 млн рублей

Короткая ссылка
Приставам поступил исполнительный лист на взыскание штрафа на сумму более 130 млн рублей с осуждённого за получение взятки бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева. Об этом сообщает РИА Новости.
Приставы получили исполнительный лист на взыскание с Улюкаева штрафа в 130 млн рублей
  • РИА Новости

«Исполнительный документ о взыскании с Улюкаева штрафа в размере 130,4 млн рублей, выданный Замоскворецким районным судом Москвы, поступил в Федеральную службу судебных приставов России по Москве. 31 августа 2018 года… возбуждено исполнительное производство», — сообщил собеседник агентства.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы постановил взыскать со счёта бывшего министра экономического развития штраф в размере 130 млн рублей, назначенный ему вместе с лишением свободы за взятку.

Улюкаева обвинили в получении взятки в размере $2 млн за положительную оценку, которая позволила «Роснефти» заключить сделку по покупке госпакета «Башнефти».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить