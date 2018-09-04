Эксперты назвали самые популярные марки автомобилей в России

Стали известны самые популярные марки автомобилей в России, сообщает Inforeactor со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

По оценке специалистов, в стране 42,95 млн легковых машин. Первое место занимает Lada 2107 — 1,73 млн штук на 1 июля 2018 года.

На второй строчке оказалась модель Lada 2106 (1,54 млн), на третьей — Lada 4x4 (1 млн).

Далее следуют Lada 2109, Lada 2110, Lada 2114 и Lada 2105, передаёт Nation News.

В первую десятку также попали Ford Focus, Toyota Corolla и Hyundai Solaris.

Ранее были названы самые продаваемые российские автомобили с начала года.