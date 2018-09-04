Прокуратура возбудила уголовное дело против чиновника в Дагестане за мошенничество
- РИА Новости
Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
Отмечается, что дело было возбуждено по итогам проверки исполнения законодательства при использовании бюджетных средств в сфере дорожного строительства.
«По материалам проверки прокуратурой республики возбуждено уголовное дело в отношении руководителя регионального филиала федерального казённого учреждения «УПРДОР «Каспий», — указывается в заявлении.
По версии прокуроров, чиновник ввёл в заблуждение гендиректора коммерческой организации о наличии у него возможности повлиять на полную и своевременную оплату госконтракта на строительство и реконструкцию дороги на сумму 2,7 млрд рублей, заключённого с головной организацией ФКУ «УПРДОР «Каспий» (город Астрахань).
По информации ведомства, подозреваемый в мошенничестве намеревался завладеть денежными средствами бизнесмена в размере 680 млн рублей в виде «откатов».
«Реализуя свой преступный умысел, в декабре 2017 года и в феврале 2018 года руководитель филиала получил от предпринимателя денежные средства в общей сумме 60 млн рублей, в последующем его незаконные действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов», — отметили в прокуратуре.
Ранее сотрудники ФСБ совместно со службой собственной безопасности ФСИН задержали начальника исправительной колонии в Самарской области за получение взятки от родственников осуждённых.