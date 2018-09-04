Прокуратура возбудила уголовное дело против чиновника в Дагестане за мошенничество

Прокуратура Дагестана возбудила уголовное дело в отношении руководителя дагестанского филиала федерального казённого учреждения «Управление федеральных автомобильных дорог «Каспий». Его подозревают в мошенничестве при строительстве дорог.

Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что дело было возбуждено по итогам проверки исполнения законодательства при использовании бюджетных средств в сфере дорожного строительства​​​.

«По материалам проверки прокуратурой республики возбуждено уголовное дело в отношении руководителя регионального филиала федерального казённого учреждения «УПРДОР «Каспий», — указывается в заявлении.

По версии прокуроров, чиновник ввёл в заблуждение гендиректора коммерческой организации о наличии у него возможности повлиять на полную и своевременную оплату госконтракта на строительство и реконструкцию дороги на сумму 2,7 млрд рублей, заключённого с головной организацией ФКУ «УПРДОР «Каспий» (город Астрахань).

По информации ведомства, подозреваемый в мошенничестве намеревался завладеть денежными средствами бизнесмена в размере 680 млн рублей в виде «откатов».

«Реализуя свой преступный умысел, в декабре 2017 года и в феврале 2018 года руководитель филиала получил от предпринимателя денежные средства в общей сумме 60 млн рублей, в последующем его незаконные действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов», — отметили в прокуратуре.

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