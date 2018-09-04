Гималайский медведь напал на сборщика ягод в Хабаровском крае

Гималайский медведь напал на сборщика ягод в окрестностях села Кругликово, сообщает ИА «Хабаровский край».

«Житель нашего села отправился за голубикой и клюквой на мари в 10 км от населённого пункта», — заявила глава местной администрации Снежана Жданова.

По её словам, мужчина пошёл один.

«Гималайский медведь напал на него неожиданно со спины. Хорошо, что в том месте связь сотовая была. Раненый позвонил жене», — уточнила она.

Супруга организовала местных жителей, и они отвезли пострадавшего в больницу, мужчина уже выписан.

Жданова вызвала охотоведов. По селу развесили объявления, чтобы люди не ходили за грибами или ягодами в одиночку.

Как добавили в комитете охотничьего хозяйства краевого МПР, пострадавший, по его словам, успел ранить медведя ножом.

В 2017 году портал «Утро.ру» сообщал, что житель Иркутской области погиб из-за ловушки для медведя.