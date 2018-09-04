Станцию МЦК «ЗИЛ» свяжет с новым парком «Тюфелева роща» стеклянный мост

Москомархитектура утвердила дизайн северного терминала станции МЦК «ЗИЛ» и стеклянного моста, который свяжет её с новым парком «Тюфелева роща», сообщает портал мэра и правительства.

Терминал представляет собой трёхэтажное здание с прозрачным фасадом и торцевыми стенами, облицованными белыми и синими алюминиевыми пластинами.

Выйти на пешеходный мост можно будет с третьего этажа.

«Мост построят над оживлённой автомобильной дорогой. Его протяжённость составит 45 метров, а высота — семь метров», — заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Парк «Тюфелева роща» создан на территории бывшей промзоны, он занимает 10 га, напоминает m24.

Ранее НСН сообщала, что в Москве открыли проспект Лихачёва с путепроводом через МЦК.