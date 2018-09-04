С сотрудницы Пензенского НИИСХ Ольги Зелениной сняли обвинение в пособничестве в рамках «макового дела»

РИА Новости

«Действительно, на заседании Брянского областного суда государственный обвинитель отказался от обвинения по ст. 210 УК России. Не нашлось подтверждений тому, что я знала о существовании организованного преступного сообщества и могла содействовать его деятельности», — заявила Зеленина.

В 2010 году брянская таможня задержала груз из 42 тонн пищевого мака. Несмотря на сопроводительные документы от испанского производителя, таможенники посчитали, что мак может быть использован не в нуждах кондитеров, а как сырьё для изготовления наркотиков. Мнение коллег поддержали сотрудники ФСКН. Их экспертиза показала следовое содержание запрещённых морфина (0,00069%) и кодеина (0,00049%), что при умножении на весь объём груза давало 295 г и 209 г соответственно. Было возбуждено уголовное дело о контрабанде, судебный процесс по которому идёт шестой год.

На скамье подсудимых 13 человек: бакалейщик-оптовик, ряд его подчинённых и клиентов, а также специалист Пензенского НИИ сельского хозяйства Ольга Зеленина.

По версии следствия, проведённая ею экспертиза показала, что кондитерский мак был непригоден для изготовления наркотика.