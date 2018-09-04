В Дагестане в результате ДТП погибли четыре человека

В ГУ МВД по Республике Дагестан заявили, что в результате столкновения автомобилей Lada Priora и Hyundai Solaris погибли четыре человека, сообщает РИА Новости.

В ведомстве отметили, что ДТП произошло в Кумторкалинском районе Дагестана на 729-м километре федеральной трассы «Кавказ».

Четыре человека скончались на месте инцидента.

В настоящее время информация о пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП с участием «Газели» и КамАЗа в Кизлярском районе Дагестана пострадали 11 человек.

В марте портал «ВашГород.ру» передавал, что в ДТП со скорой в Кемеровской области пострадали четыре человека.