В Дагестане в результате ДТП погибли четыре человека

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В ГУ МВД по Республике Дагестан заявили, что в результате столкновения автомобилей Lada Priora и Hyundai Solaris погибли четыре человека, сообщает РИА Новости.
В Дагестане в результате ДТП погибли четыре человека
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В ведомстве отметили, что ДТП произошло в Кумторкалинском районе Дагестана на 729-м километре федеральной трассы «Кавказ».

Четыре человека скончались на месте инцидента.

В настоящее время информация о пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП с участием «Газели» и КамАЗа в Кизлярском районе Дагестана пострадали 11 человек.

В марте портал «ВашГород.ру» передавал, что в ДТП со скорой в Кемеровской области пострадали четыре человека.

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