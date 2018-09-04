СК возбудил дело по факту гибели двух рабочих на заводе в Самаре

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели двух рабочих на самарском авиазаводе «Кузнецов». Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

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«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 143 УК России («Нарушение требований охраны труда, повлёкшее по неосторожности смерть двух человек»)», — отмечается в сообщении. В пресс-службе добавили, что в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств случившегося. Ранее сообщалось, что в Самаре в результате возгорания газовоздушной смеси на авиазаводе «Кузнецов» погибли двое рабочих.