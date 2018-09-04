СК возбудил дело по факту гибели двух рабочих на заводе в Самаре

Короткая ссылка
Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели двух рабочих на самарском авиазаводе «Кузнецов». Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.
СК возбудил дело по факту гибели двух рабочих на заводе в Самаре
  • ©sledcom.ru

«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 143 УК России («Нарушение требований охраны труда, повлёкшее по неосторожности смерть двух человек»)», — отмечается в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств случившегося.

Ранее сообщалось, что в Самаре в результате возгорания газовоздушной смеси на авиазаводе «Кузнецов» погибли двое рабочих.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить