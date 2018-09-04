Скворцова сообщила об отсутствии угрозы повышения цен на лекарства в России

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Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что в стране нет угрозы повышения цен на лекарства. Об этом информирует РИА Новости. 

«Опыт 2015-2017 годов показывает, что даже когда у нас достаточно высокий был уровень инфляции, у нас цены были стабильными на лекарства... Поэтому опасений у нас в этом плане нет», — сказала она.

По её словам, в России специально установлены цены, «предельно зарегистрированные на жизненно важные и необходимые лекарственные препараты».

Ранее Скворцова сообщила о выделении на химиотерапию в России 70 млрд рублей в 2019 году.

В феврале глава Минздрава рассказала о запуске производства антибиотиков в России.

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