Число пассажиров на МЦК выросло на 14% в августе
- РИА Новости
Об этом сообщает Newinform со ссылкой на пресс-службу МЖД.
С июня по август «Ласточки» перевезли 31 млн пассажиров, что на 15% превышает прошлогодний показатель.
В начале августа был открыт новый остановочный пункт «Окружная» Савёловского направления, построенный в рамках программы интеграции МЦК с радиальными направлениями железных дорог, напомнили в МЖД.
Ранее НСН сообщала, что в Москве открыли проспект Лихачёва с путепроводом через МЦК.