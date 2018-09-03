Число пассажиров на МЦК выросло на 14% в августе

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Число пассажиров на Московском центральном кольце выросло на 14% в августе по сравнению с аналогичным периодом 2017 года — до 10,5 млн человек.
Число пассажиров на МЦК выросло на 14% в августе
  • РИА Новости

Об этом сообщает Newinform со ссылкой на пресс-службу МЖД.

С июня по август «Ласточки» перевезли 31 млн пассажиров, что на 15% превышает прошлогодний показатель.

В начале августа был открыт новый остановочный пункт «Окружная» Савёловского направления, построенный в рамках программы интеграции МЦК с радиальными направлениями железных дорог, напомнили в МЖД.

Ранее НСН сообщала, что в Москве открыли проспект Лихачёва с путепроводом через МЦК.

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