Следователи взяли на особый контроль дело об убийстве девочки отчимом в Перми

Короткая ссылка
Уголовное дело об убийстве шестилетней девочки отчимом в Перми передали в первый отдел по расследованию особо важных дел регионального СК России, сообщает «Реальное время».
Следователи взяли на особый контроль дело об убийстве девочки отчимом в Перми
  • РИА Новости

В ведомстве заявили, что 31 августа в квартире одного из домов Кировского района было найдено тело ребёнка с признаками насильственной смерти.

Подозреваемый задержан, это 33-летний отчим. По версии следствия, он избил девочку, когда мать находилась на работе.

На место происшествия приезжал и.о. руководителя регионального следственного управления СК Алексей Сердюков, взявший дело под особый контроль.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Отчим заключён под стражу. Ему предъявили обвинение по статье «Убийство малолетнего с особой жестокостью».

Ранее URA.RU сообщало, что на Урале завели дело на многодетную мать, чей ребёнок спал на полке шкафа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить